غياب نجم الاتحاد السعودي أمام الاهلي في كأس العالم للأندية.. تطور جديد

أصبح المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، قريبًا من الغياب عن مواجهة الاهلي.

يأتي ذلك بعد أن استمر غياب حمدالله عن تدريبات الاتحاد السعودي الجماعية، بسبب الإصابة وهو ما يؤكد اقتراب غيابه عن لقاء الاهلي.

وشهد تدريب الاتحاد السعودي الذي أقيم اليوم الأربعاء عدم تواجد حمدالله، بسبب الإصابة التي عانى منها خلال الفترة الأخيرة.

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ويلتقي العميد السعودي بنظيره الاهلي، يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر الجاري، في إطار منافسات دور ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاهلي ضد الاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

وكان فريق اتحاد جدة قد صعد إلى دور ربع نهائي مونديال الأندية2023 المقام في المملكة العربية السعودية، بعد أن حقق الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.