تقارير تركية: نجم منتخب مصر مطلوب في النصر بـ 4 مليون يورو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

فجرت تقارير صحفية تركية، مفاجأة غير متوقعة، عن اهتمام فريق النصر السعودي بضم نجم منتخب مصر في الانتقالات الشتوية القادمة.

وذكرت صحيفة "Fanatik" التركية، أن الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه المحترف ضمن صفوف فريق طرابزون سبور التركي، ضمن قائمة اهتمامات فريق النصر السعودي.

وذكرت الصحيفة التركية إن نادي النصر السعودي يدرس التعاقد مع تريزيجيه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن النصر يفكر في طرق أبواب فريق طرابزون التركي لضم الدولي المصري تريزيجيه بعد تألقه مع فريق في الدوري التركي ومع منتخب مصر مؤخرًا.

وأضافت صحيفة "Fanatik" التركية، أن النادي التركي سيفكر في عرض النصر، والمطالبة بدفع 4 ملايين يورو لإتمام الصفقة.

وينتهي عقد تريزيجيه البالغ من العمر 29 عامًا في عام 2026، والذي سيكون قريبًا من مزاملة نجومًا مثل كريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا.

وحقق فريق طرابزون سبور الفوز في مباراة مساء الأحد، على نظيره غازي عنتاب، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في مباراة شهدت تألق تريزيجيه وسجل هدفين

وشارك تريزيجيه في 10 مباريات مع طرابزون بالدوري التركي هذا الموسم، حيث سجل 3 أهداف وصنع هدف في أخر 3 مباريات.