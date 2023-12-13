الأهلي في المونديال.. 3 تعليمات من كولر للاعبين للفوز على اتحاد جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الثاني مساء اليوم على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن استعدادات مباراة اتحاد جدة السعودي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السعودي، يوم الجمعة المقبل، في الدور الثاني، من بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام على ملعب الجوهرة بمدينة جدة.

ويستعد الجهاز الفني للأهلي بشكل قوي للمواجهة المقبلة، من أجل تحقيق إنجاز جديد للنادي في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم للأندية.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، الذي عقد اجتماعًا باللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، وشرح لهم بعض الأمور الخططية والفنية، والتي ينوي تطبيقها خلال التدريبات.

وأجرى بعض اللاعبين تدريبات بدنية مع انطلاق المران الجماعي، وركز كولر خلال المران على بعض الجمل الفنية والتكتيكية، بالإضافة لإعطاء بعض التعليمات للاعبين.

وطالب كولر من اللاعبين إنهاء الهجمات بشكل جيد، والتسديد من الخارج من أجل استغلال الفرص التي تتاح للفريق في تسجيل أهداف، والقتال على الكرة وعدم إعطاء فرصة للمنافس للسيطرة على مجريات اللقاء.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، في الفترة من 12 حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.