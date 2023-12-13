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سيدات اليد يهزمن شابات 2004 بالدورة الودية الدولية بالمركز الأولمبي

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القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر لسيدات كرة اليد ، على نظيره الشابات مواليد 2004  بنتيجة 25/21 فى إطار الدورة الودية الرباعية التى يستضيفها المركز الأوليمبى بالمعادى .

 

وكان فاز منتخب سيدات كرة اليد على نظيره الجزائرى بنتيجة 25/14 فى الدورة الودية الدولية التى تنظمها مصر أمس الثلاثاء . 

 

 

و يشارك فى هذه البطولة منتخبات ،مصر،الجزائر، والكونغو الديمقراطية 

 

وجاءت قائمة منتخب السيدات  كالتالى ، حارسات المرمى: فرح الشاذلي - منة الله سيد – مي جمعة – أمنية خالد، واللاعبات: أمينة عاطف – سارة متولي – نوران خالد – يارا مختار – دعاء حلمي – شيماء صبري – سهيلة خالد – ليلى هثيم – رنا راضي – ملك طلعت – مريم أسامة – نهى أيمن – سارة يحيى – رحمة محمد – أمينة هشام – مايا وائل – روان سعيد – يمنى مصطفى.

 

الجهاز الفني والإداري: رامي عبد اللطيف المدير الفني، حملي مصبح المدرب العام، محمد عباس مدرب حراس المرمى، إيمان مرجان المدير الإداري، منة الله بدوي أخصائي العلاج الطبيعي – حازم حامد محلل الأداء الفني، الحنفي محمد مدرب الأحمال.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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