شكرا لقرائتكم خبر عن كريستو يغيب 3 أسابيع عن الأهلي بسبب إصابة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي عن فريقه بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية، خلال تدريبات فريقه التي سبقت سفر البعثة الحمراء إلى السعودية للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها كريستو معانته من شد في العضلة الخلفية وحاجته للتأهيل لمدة 3 أسابيع قبل العودة والمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت مساء أمس الثلاثاء، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.

ويلتقي الأهلي مع اتحاد جدة السعودي، مساء يوم الجمعة المقبل، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام على ملعب الجوهرة بمدينة جدة.

وسيكون مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غدًا الخميس متاحا لوسائل الإعلام المختلفة لمدة ١٥ دقيقة وفقا للوائح المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه الأخير في السادسة مساء غد الخميس بتوقيت السعودية والخامسة بتوقيت مصر؛ استعدادا لمواجهة اتحاد جدة يوم الجمعة المقبل على ملعب التدريب ٣ بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

وبعد المران يتوجه لاعبو الأهلي إلى ملعب الجوهرة لمدة ٣٠ دقيقة خاصة أنه يستضيف مواجهة اتحاد جدة السعودي، مساء يوم الجمعة المقبل، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت مساء أمس الثلاثاء، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.