كروس يدخل اهتمام الأندية السعودية

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وينتهي تعاقد كروس مع ريال مدريد بنهاية شهر يونيو 2024، أي مع نهاية الموسم الحالي، ولا يوجد أي اتفاق بين اللاعب والملكي من أجل تمديد بقائه في سانتياغو بيرنابيو، على الرغم من رغبة فلورنتينو بيريز في بقاء لاعبه لفترة أطول.
وتراقب بعض الأندية السعودية وضعية كروس باهتمام كبير، وتترقب مستقبل اللاعب رفقة ناديه، وفي حال قرر عدم التجديد فإنها ستسارع إلى التفاوض معه لضمه بصفقة انتقال حر، وفقا لما أكده خبير الانتقالات إكريم كونور.
ويعد كروس أحد أفضل لاعبي وسط الميدان الحاليين، ويمثل حلقة مهمة في مخططات الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، مما يحفز أندية من دوري روشن للتعاقد معه وضمه إلى كوكبة النجوم الذين انتقلوا في الفترة الماضية إلى أندية كبرى في البطولة، على غرار الاتحاد والنصر والهلال والأهلي.
وفي سياق آخر، أشارت تقارير صحفية إلى أن الاتحاد الألماني لكرة القدم يفكر في توجيه الدعوة لكروس من أجل المشاركة في نهائيات كأس أمم أوروبا 2024 رفقة «المانشافت»، في ظل حاجة المنتخب للاعب بمستواه في هذا الحدث الأوروبي.
ووفقا لما نشره موقع «ريليفو» فإن مسؤولين من الاتحاد الألماني قد تواصلوا مع كروس مؤخرا وعرضوا عليه المشاركة في اليورو؛ لكن اللاعب رفض الفكرة، وقرر عدم العدول عن قرار اعتزاله اللعب الدولي الذي أعلنه بعد يورو 2020 الذي أقيم في 2021.
وانضم كروس إلى ريال مدريد في عام 2009 قادما من العملاق الألماني بايرن ميونخ، حيث حمل قميص الملكي في إجمالي 438 مباراة، سجل خلالها 28 هدفا، منها 21 لقاء في الموسم الحالي بين مسابقتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.
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