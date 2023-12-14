غادر إنجلترا.. تفاصيل خروج صلاح من قائمة ليفربول في الدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:



كشف الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، تفاصيل جديدة عن إصابة اللاعب أليكسيس ماك أليستر، قبل مواجهة يونيون سانت جيلواز، غدًا الخميس في ختام مباريات دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وقال كلوب إن الأطباء أكدوا ليه صعوبة لحاق ماك أليستر بالمباراة وأنه غير جاهز للمشاركة في التدريبات الفترة الحالية.

وأوضح أن ماك أصيب في ركبته بسبب تعرضه للضرب بدقم لاعب الخصم في المباراة الماضية، لذلك علينا الانتظار حتى شفائه ويتمكن من التعامل مع الألم، لأن الألم مؤلم للغاية، وعدم حدوث أي مضاعفات.

وأعلن كلوب عن قائمة مباراة ليفربول وسانت جيلواز في الدوري الأوروبي، والتني شهدت غياب الدولي المصري محمد صلاح.

وقال "كلوب، أنه يريد تحقيق الفوز في تلك المباراة، لذلك سوف يدفع ببعض العناصر بين الخبرة والشباب، ولدينا مجموعة جيدة حقًا من الأولاد الصغار وسنعتمد على بعضهم غدًا.

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي ليفربول الإنجليزي، عن قائمة اللاعبين لمواجهة سانت جيلواز، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

واختار يورجن كلوب 23 لاعبًا لقائمة ليفربول استعداد لمواجهة سانت جيلواز، وخروج محمد صلاح من القائمة للسفر إلى بلجيكا، بعدما ضمن الريدز المركز الأول والتأهل للأدوار الإقصائية.

ويواجه ليفربول سانت جيلواز غدًا الخميس، في الساعة 7:45 بتوقيت القاهرة، على ملعب لوتو بارك، في إطار المجموعة الخامسة.

قائمة ليفربول لمباراة سانت جيلواز في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: كيليهير، مارسيلو بيتالوجا، فابيان مروزيك.

خط الدفاع: جو جوميز، إبراهيما كوناتي، تسيميكاس، تشامبيرس، كونور برادلي، كالوم سكانلون، كونساه.

وسط الملعب: جيمس ماكنويل، توم هيل، جرافينبيرخ، هارفي إليوت، كورتيس جونز، دومينيك سوبوسلاي، واتارو إندو.

الهجوم: كايدي جوردون، بن دوك، لويس كوماس، كودي جاكبو، داروين نونيز، لويس دياز.