كيف يفوز الأهلي على اتحاد جدة.. مدرب أوكلاند سيتي يكشف مفتاح الفوز



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

قال الإسباني، ألبرت ريرا المدير الفني لفريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، إن فريق الأهلي لديه فرصة كبيرة لتحقيق الفوز على اتحاد جدة السعودي بكأس العالم للأندية، في مباراة الجمعة القادمة.

وقال "ريرا"، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "كورة كل يوم"، على قناة "الحياة"، مساء الأربعاء، أن المباراة ستكون رائعة وقوية بين فريقين كبيرين هما الأهلي والاتحاد.

ووجه مدرب أوكلاند نصيحة للأهلي قائلًا: "يجب عليهم إيقاف هجمات اتحاد جدة منذ البداية، ونقطة ضعفهم تتمثل في بطء الارتداد الدفاعي".

وأكد أن بيرسي تاو مهاجم الأهلي سيكون مفتاح الانتصار ضد اتحاد جدة، مضيفًا: ""أعرف الأهلي جيدا حيث واجهته العام الماضي بكأس العالم للأندية، وبيرسي تاو هو أخطر لاعبي الأهلي، وهو مفتاح الفوز، كذلك علي معلول أيضا من العناصر الهامة في صفوف الأهلي ولديه خبرات مميزة".

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السعودي، يوم الجمعة المقبل، في الدور الثاني، من بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام على ملعب الجوهرة بمدينة جدة.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، الذي عقد اجتماعًا باللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، وشرح لهم بعض الأمور الخططية والفنية، والتي ينوي تطبيقها خلال التدريبات.