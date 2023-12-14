شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد يملك رقما مميزا فى مواجهات الزمالك والمصرى قبل لقاء الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك عبد الواحد السيد، حارس مرمى الزمالك السابق مدير الكرة الحالي بالفريق الأول، رقما مميزا في مواجهات الزمالك والمصري قبل لقاء الفريقين غدا.

ويعتبر عبد الواحد السيد الأكثر مشاركة في تاريخ مواجهات الزمالك والمصري، حيث لعب في 18 مباراة مع الزمالك أمام المصري، ليتربع على قائمة الأكثر مشاركة في تاريخ مباريات الفريقين.

وتنطلق غدا الخميس المقبل مباريات الأسبوع التاسع لمسابقة الدوري المصري ويغيب الأهلى عن الظهور فى هذه الجولة بسبب انشغاله بخوض منافسات كأس العالم للأندية المقامة حالياً فى السعودية.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وانتهت منافسات الجولة الماضية الـ(8) للدوري المصري، والتي شهدت الـ(5) مواجهات فقط لا غير، عقب صدور قرار بتأجيل لقاء الزمالك والاتحاد السكندري، إلى أجل غير مسمى، نظرا لتقديم موعد مباراة ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية الأفريقية لمدة 24 ساعة، ليقام السبت بدلا من الأحد المقبل.

وكانت مواجهات الأهلي ضد زد والجونة مع بيراميدز ومودرن فيوتشر مع المصري، قد تأجلت أيضا في ظل المشاركات الأفريقية للأهلي وبيراميدز وفيوتشر.

وشهدت الجولة فوز سموحة على فاركو (2-1) بجانب تغلب الإسماعيلي على البنك الأهلي بنفس النتيجة، بخلاف فوز طلائع الجيش على بلدية المحلة (2-0) وفوز سيراميكا كليوباترا على انبي (4-2)، بينما اختتمت بتعادل سلبي بين المقاولون والداخلية .. ليظل المقاولون العرب بلا أي فوز في الدوري المصري حتي الجولة الثامنة.

الخميس 14 ديسمبر 2023

البنك الأهلي × الجونة - 4 عصرا

مودرن فيوتشر × سيراميكا - 4 عصرا

بيراميدز × بلدية المحلة - 7 مساء

المصري × الزمالك - 7 مساء

الجمعة 15 ديسمبر 2023