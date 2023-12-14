شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون وزد ملوك التعادلات فى الدوري بعد مرور 8 جولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريقا المقاولون العرب وزد في 4 مرات بالجولات الثمانية الأولى من الدوري المصري حتى الآن، وهو رقم ينفرد به الفريقين قبل انطلاق الجولة التاسعة غدا.

ولم يكن غريبًا أن يحسم التعادل الإيجابي بنتيجة 3-3، مواجهة المقاولون العرب أمام ضيفه فريق زد، في المباراة التي جمعت الفريقين هذا الموسم على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق غدا الخميس المقبل مباريات الاسبوع التاسع لمسابقة الدوري المصري ويغيب الأهلى عن الظهور فى هذه الجولة بسبب انشغاله بخوض منافسات كأس العالم للأندية المقامة حالياً فى السعودية.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وانتهت منافسات الجولة الماضية الـ(8) للدوري المصري، والتي شهدت الـ(5) مواجهات فقط لا غير، عقب صدور قرار بتأجيل لقاء الزمالك والاتحاد السكندري، إلى أجل غير مسمى، نظرا لتقديم موعد مباراة ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية الأفريقية لمدة 24 ساعة، ليقام السبت بدلا من الأحد المقبل.

وكانت قد تأجلت أيضا مواجهات الأهلي ضد زد والجونة مع بيراميدز ومودرن فيوتشر مع المصري، في ظل المشاركات الأفريقية للأهلي وبيراميدز وفيوتشر ..

وشهدت الجولة فوز سموحة على فاركو (2-1) بجانب تغلب الإسماعيلي على البنك الأهلي بنفس النتيجة، بخلاف فوز طلائع الجيش على بلدية المحلة (2-0) وفوز سيراميكا كليوباترا على انبي (4-2)، بينما اختتمت بتعادل سلبي بين المقاولون والداخلية .. ليظل المقاولون العرب بلا أي فوز في الدوري المصري حتي الجولة الثامنة.

الخميس 14 ديسمبر 2023

البنك الأهلي × الجونة - 4 عصرا

مودرن فيوتشر × سيراميكا - 4 عصرا

بيراميدز × بلدية المحلة - 7 مساء

المصري × الزمالك - 7 مساء

الجمعة 15 ديسمبر 2023