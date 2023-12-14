شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ضد الاتحاد.. القوة الضاربة للعميد تتحدى خبرات الأحمر بالقمة المونديالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في قمة عربية مثيرة وشيقة، تترقب الجماهير المصرية والسعودية قمة الأهلي واتحاد جدة السعودية بعد غد الجمعة في ربع نهائي كأس العالم للأندية، في الثامنة مساء على استاد الجوهرة المُشعة، في ظل الندية والإثارة التي تشهدها مواجهات الفرق المصرية والسعودية.

وتشهد مباراة الأهلي واتحاد جدة مواجهات خاصة في كل المراكز، حيث القوة الضاربة لكل فريق في سبيل الحشد لتحقيق الفوز على الآخر، وحسم بطاقة الصعود إلى نصف نهائي مونديال الندية، حيث يرتكز الأهلي على تاريخه واسمه ومعدن لاعبيه عندما يكونوا في المواقف الصعبة، بينما يعتمد اتحاد جدة على الأسماء اللامعة التي يضمها، بعدما شهد الموسم الحالي طفرة في مستوى الكرة السعودية على مستوى الصفقات وضم نجوم عالميين.

وأخيرا تحدٍ قوى في صراع استعراض القوة من الفريقين في مختلف المراكز، حيث ينتقل الصراع في هذه المرة إلى خط الهجوم، والذي سيشهد منافسة قوية من جانب الفريقين في صراع من يصل إلى مرمى الآخر أولا ويهز شباكه، حيث يتسلح كلا الفريقين بأهم نجومه سواء الأهلي بأصحاب الخبرة والمهارات او الاتحاد بالأسماء القوية التي جلبها من أوروبا مع اللاعبين المحترفين.

والمتوقع أن يقود هجوم الأهلي في قمة الغد، الثلاثي حسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا، حيث تبلغ قيمة الشحات السوقية 900 ألف يورو ولعب 13 مباراة سجل 4 أهداف وصنع هدفا، وبيرسي تاو تبلغ قيمته السوقية 1.5 مليون يورو ولعب 15 مباراة وسجل 5 أهداف، وأخيرا محمود كهربا تبلغ قيمته السوقية 800 ألف يورو ولعب 9 مباريات وسجل 5 أهداف وصنع هدفين.

في المقابل، من المتوقع أن يقود هجوم الاتحاد الثلاثي كريم بنزيما ورومارينيو وايجور كورنادو، حيث تبلغ قيمة بنزيما السوقية 15 مليون يورو ولعب 17 مباراة سجل 11 هدفا وصنع 4 أهدافا، ورومارينيو تبلغ قيمته السوقية 4.2 مليون يورو ولعب 19 مباراة سجل 6 أهدافا وصنع 3 آخرين، وأخير كورونادو تبلغ قيمته التسويقية 6 ملايين يورو ولعب 14 مباراة سجل 5 أهداف وصنع مثلها.