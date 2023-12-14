أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 13-12-2023

يخضع لاعبو فريق الزمالك إلى التطعيمات اليوم، استعداد للسفرإلى أنجولا لمواجهة ساجرادا بالجولة الرابعة من بطولة الكونفدراليةالأفريقية باللقاء المقرر له يوم 20 ديسمبر الجارى.

يلتقى فريق الزمالك مع نظيره المصرى غدا الخميس في الجولة التاسعة من بطولة دورى NILE ، باللقاء الذى يقام بإستاد برج العرب بالإسكندرية