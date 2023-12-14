شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 13-12-2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 13-12-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها عاد محمود حمدي الونش مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لقائمة فريقه لمواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها في السابعة مساء غد.
محمود البنا حكما لمباراة الزمالك والمصرى بالدوري
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين محمود البنا حكما لمباراة الزمالك والمصري المقرر لها غدا الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.
استعادت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ذكرى تتويح الفريق الأبيض ببطولتى دورى أبطال أفريقيا موسم 1996 و2002 في مثل هذا اليوم 13 ديسمبر.
عاد محمود حمدي الونش مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لقائمة فريقه لمواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها في السابعة مساء غدًا الخميس باستاد برج العرب في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري.
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن القائمة التي ستخوض مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها في السابعة مساء غد الخميس باستاد برج العرب فى الجولة التاسعة لمسابقة الدورى الممتاز.
يغيب محمود علاء لاعب فريق الزمالك عن مباراة فريقه المقبلة امام المصرى ،بعد شكواه من اصابة فى الكاحل تمنعه من المشاركة مع الفريق فى مباراة المصرى المقرر لها غدا فى بطولة دورى nile.
يخضع لاعبو فريق الزمالك إلى التطعيمات اليوم، استعداد للسفرإلى أنجولا لمواجهة ساجرادا بالجولة الرابعة من بطولة الكونفدراليةالأفريقية باللقاء المقرر له يوم 20 ديسمبر الجارى.
يلتقى فريق الزمالك مع نظيره المصرى غدا الخميس في الجولة التاسعة من بطولة دورى NILE ، باللقاء الذى يقام بإستاد برج العرب بالإسكندرية
انتظم أحمد عبد الرحيم إيشو لاعب فريق الشباب بنادى الزمالك في تدريبات فريق 2003، بعد الانقطاع عن التدريب طوال الفترة الماضية.
بعد 214 يومًا.. الونش يعود لقائمة الزمالك فى مواجهة المصري
عاد محمود حمدي الونش مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لقائمة فريقه لمواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها في السابعة مساء غدًا
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