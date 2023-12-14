شكرا لقرائتكم خبر عن أكا وجريندو أساسيان فى تشكيلة البنك الأهلى أمام الجونة بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلى، على مشاركة الثنائى الإيفوارى سيرجى أكا وجريندو في التشكيل الأساسى للفريق غدا أمام الجونة في الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

وجاء ذلك عقب تألق الثنائى في التدريبات الجماعية والعمل على تحقيق نتيجة إيجابية للفريق بسبب وضع الفريق الشىء بجدول ترتيب المسابقة.

وكان طارق مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي اختار 22 لاعبا استعدادا لمواجهة الجونة ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها غدا الخميس ويستضيفها استاد المقاولون العرب في تمام الرابعة عصرا، وجاءت القائمة علي النحو التالي:

حراسة المرمي.. محمد أبوجبل، أحمد صبحى، حسن شاهين.

خط الدفاع.. أيمن أشرف، أمير مدحت، اسحاق يعقوبو، محمود الجزار ، عاصم صلاح ، علاء عطا، خالد مصطفى.

خط الوسط.. أحمد النادرى، عماد فتحى، أحمد سعيد، احمد مدبولى، إبراهيم حسن، محمد فتحي جريندو، سعيدو سيمبوري، سيرجى أكا، أدهم حامد.

خط الهجوم.. كريم بامبو، محمود قاعود.