شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 13-12-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 13-12-2023 العديد من الأحداث المهمة،ويأتى على رأسها أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الجماعي الثاني في جدة مساء اليوم الأربعاء. "إنهاء الهجمة بشكل صحيح" درس تكتيكى فى الأهلى قبل موقعة اتحاد جدة أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الجماعي الثاني في جدة مساء اليوم الأربعاء، والذي أقيم على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية، استعدادًا لمباراة اتحاد جدة السعودي يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

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