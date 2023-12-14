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أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 13-12-2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 13-12-2023 العديد من الأحداث المهمة،ويأتى على رأسها أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الجماعي الثاني في جدة مساء اليوم الأربعاء.

"إنهاء الهجمة بشكل صحيح" درس تكتيكى فى الأهلى قبل موقعة اتحاد جدة

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الجماعي الثاني في جدة مساء اليوم الأربعاء، والذي أقيم  على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله ، استعدادًا لمباراة اتحاد جدة السعودي يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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