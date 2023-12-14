شكرا لقرائتكم خبر عن المدة المتوقعة لغياب أحمد عبد القادر عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي، من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية ويحتاج لأداء برنامج علاجي وتأهيلي قبل العودة للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية. ويغيب أحمد عبد القادر عن قائمة فريقه المشاركة في كأس العالم للأندية والمقامة حاليا في السعودية.

ويعاني عبد القادر من مزق في الخلفية يحتاج لبرنامج تأهيلي من 4 إلى 6 أسابيع، قبل الانتظام في تدريبات فريقه الجماعية.

وعرض مسئولو "فيفا" واللجنة المنظمة للبطولة كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة، وكافة المستجدات التنظيمية ولوائح البطولة التي يتم تطبيقها.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اتحاد جدة السعودي مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية 2023.

وأبلغ مسئولو اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية ووفد "فيفا" مسئولي الأهلي بأحقية الفريق في زيارة ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة غدًا الخميس في تمام الثامنة مساء ولمدة نصف ساعة.

ويشهد ملعب الجوهرة مواجهة الأهلي مع اتحاد جدة السعودي، مساء يوم الجمعة المقبل، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام على ملعب الجوهرة.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت مساء أمس الثلاثاء، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.