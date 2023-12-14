اخبار الرياضه

أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 13 / 12 / 2023

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار المصرية اليوم الأربعاء 13 / 12 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 13 / 12 / 2023 العديد من الاخبار الهامة أبرزها، فيتوريا يطمئن على الننى وطبيب المنتخب يطلب تقريرا طبيا من آرسنال.

فيتوريا يطمئن على الننى وطبيب المنتخب يطلب تقريرا طبيا من آرسنال

تواصل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، مع الدولي محمد النني لاعب آرسنال بعدما تعرض للإصابة أمس في مباراة فريقه بدوري الأبطال.

فيتوريا يطمئن على الننى وطبيب المنتخب يطلب تقريرا طبيا من آرسنال

محمود البنا حكما لمباراة الزمالك والمصرى بالدوري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين محمود البنا حكما لمباراة الزمالك والمصري المقرر لها غدا الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة من .

محمود البنا حكما لمباراة الزمالك والمصرى بالدوري

بعد 214 يومًا.. الونش يعود لقائمة الزمالك فى مواجهة المصري

عاد محمود حمدي الونش مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لقائمة فريقه لمواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها في السابعة مساء غدًا الخميس باستاد برج العرب في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري.

 

بعد 214 يومًا.. الونش يعود لقائمة الزمالك فى مواجهة المصري

اتحاد الكرة ينظم معسكرات للحكام والمحكمات منتصف ديسمبر

وافق  مجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة جمال علام على إقامة معسكرات للحكام يوم 15 ديسمبر الجاري  لحكام المستويات الثاني C2 "حكام ساحة ومساعدين" ، والمستوى الثالث C3  لحكام الساحة من يوم 18 -22 ديسمبر.

اتحاد الكرة ينظم معسكرات للحكام والمحكمات منتصف ديسمبر

تدريب مغلق للأهلى في ثانى مران له بالسعودية استعدادا لمونديال الأندية

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إغلاق مران الفريق الذي يجري حاليًّا على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله ، استعدادًا لمواجهة اتحاد جدة السعودي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

 

تدريب مغلق للأهلى في ثانى مران له بالسعودية استعدادا لمونديال الأندية

 

دورى NILE.. العمراوى حكما لبيراميدز والبلدية وسلطان للبنك والجونة

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات الدوري المصري في الجولة التاسعة التي تنطلق غدا الخميس.

دورى NILE.. العمراوى حكما لبيراميدز والبلدية وسلطان للبنك والجونة

الفنزويلي جيسوس حكمًا لمباراة الأهلي واتحاد جدة بمونديال الأندية

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية تعيين الحكم الفنزويلي جيسوس فالينزويلا لإدارة مباراة الأهلي واتحاد جدة في دور ربع النهائي بمونديال الأندية.

الفنزويلي جيسوس حكمًا لمباراة الأهلي واتحاد جدة بمونديال الأندية

 

 

كاف يخاطب بيراميدز واتحاد الكرة للحصول على أكثر من ألف دعوة مجانية لصالح صن داونز

تقدم الاتحاد الافريقي كاف بطلب رسمي لنادي بيراميدز واتحاد الكرة المصري بصفته الاتحاد صاحب الأرض، للحصول على أكثر من 700 دعوة مجانية بدرجة الضيوف الأكثر أهمية والدرجة الأولى والدرجات المختلفة، بجانب ما سيحصل عليه الفريق الضيف ليصل المجموع إلى أكثر من ألف تذكرة يتحملها نادي بيراميدز.

 

كاف يخاطب بيراميدز واتحاد الكرة للحصول على أكثر من ألف دعوة مجانية لصالح صن داونز

 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا