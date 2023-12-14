شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 13 / 12 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 13 / 12 / 2023 العديد من الاخبار الهامة أبرزها، فيتوريا يطمئن على الننى وطبيب المنتخب يطلب تقريرا طبيا من آرسنال.

فيتوريا يطمئن على الننى وطبيب المنتخب يطلب تقريرا طبيا من آرسنال

تواصل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، مع الدولي محمد النني لاعب آرسنال بعدما تعرض للإصابة أمس في مباراة فريقه بدوري الأبطال.

محمود البنا حكما لمباراة الزمالك والمصرى بالدوري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين محمود البنا حكما لمباراة الزمالك والمصري المقرر لها غدا الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

بعد 214 يومًا.. الونش يعود لقائمة الزمالك فى مواجهة المصري

عاد محمود حمدي الونش مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لقائمة فريقه لمواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها في السابعة مساء غدًا الخميس باستاد برج العرب في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري.

اتحاد الكرة ينظم معسكرات للحكام والمحكمات منتصف ديسمبر

وافق مجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة جمال علام على إقامة معسكرات للحكام يوم 15 ديسمبر الجاري لحكام المستويات الثاني C2 "حكام ساحة ومساعدين" ، والمستوى الثالث C3 لحكام الساحة من يوم 18 -22 ديسمبر. تدريب مغلق للأهلى في ثانى مران له بالسعودية استعدادا لمونديال الأندية قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إغلاق مران الفريق الذي يجري حاليًّا على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية، استعدادًا لمواجهة اتحاد جدة السعودي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

دورى NILE.. العمراوى حكما لبيراميدز والبلدية وسلطان للبنك والجونة

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات الدوري المصري في الجولة التاسعة التي تنطلق غدا الخميس.

الفنزويلي جيسوس حكمًا لمباراة الأهلي واتحاد جدة بمونديال الأندية

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية تعيين الحكم الفنزويلي جيسوس فالينزويلا لإدارة مباراة الأهلي واتحاد جدة في دور ربع النهائي بمونديال الأندية.