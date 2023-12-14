شكرا لقرائتكم خبر عن أوكلاند سيتي: بيرسي تاو مفتاح فوز الأحمر وعلي معلول لديه خبرات مميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإسباني ألبرت ريرا، المدير الفني لأوكلاند سيتي النيوزيلندي، أن الأهلي لديه فرصة للفوز على اتحاد جدة السعودي بكأس العالم للأندية، قائلا: "الأهلي والاتحاد فرق كبيرة وستكون مباراة رائعة، ونصيحتي للأهلي إيقاف هجمات اتحاد جدة منذ البداية، ونقطة ضعف الاتحاد تتمثل في الارتداد الدفاعي، والأهلي يفرض شخصيته على أى فريق مهما كانت قوته".

وأوضح المدير الفني لأوكلاند سيتي النيوزيلندي خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة قائلا: "إن بيرسي تاو مهاجم الأهلي سيكون مفتاح الانتصار للأحمر ضد اتحاد جدة، وأعرف الأهلي جيدا، حيث واجهته العام الماضي بكأس العالم للأندية، وعلي معلول أيضا من العناصر الهامة في صفوف الأهلي ولديه خبرات مميزة".

وتترقب الجماهير المصرية والسعودية قمة الأهلي واتحاد جدة السعودية بعد غدا الجمعة في ربع نهائي كأس العالم للأندية، في الثامنة مساء على استاد الجوهرة المُشعة، في ظل الندية والإثارة التي تشهدها مواجهات الفرق المصرية والسعودية.

وتشهد مباراة الأهلي واتحاد جدة مواجهات خاصة في كل المراكز، حيث القوة الضاربة لكل فريق في سبيل الحشد لتحقيق الفوز على الآخر، وحسم بطاقة الصعود إلى نصف نهائي مونديال الندية، حيث يرتكز الأهلي على تاريخه واسمه ومعدن لاعبيه عندما يكونوا في المواقف الصعبة ، بينما يعتمد اتحاد جدة على الأسماء اللامعة التي يضمها، بعدما شهد الموسم الحالي طفرة في مستوى الكرة السعودية على مستوى الصفقات وضم نجوم عالميين.