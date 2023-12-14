الامارات | منتخب الريشة الطائرة يخسر أمام أوغندا في بطولة «فزاع الدولية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر منتخب الريشة الطائرة أمام نظيره الأوغندي في اليوم الثاني لبطولة فزاع الدولية للريشة الطائرة لأصحاب الهمم، المقامة بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، بعد أن تغلب الثنائي الأوغندي المكون من علي مكاسا وسارة نزواى، على الثنائي الإماراتي جمال البدواوي وسهام الرشيدي 2-1.

وعلى صعيد المنتخبات العربية، شهد الدور التمهيدي فوز العراقي محمد جواد كاظم على الاسترالي مارتن فورد 2-صفر في فئة الكراسي «1»، وفي الزوجي واصل المنتخب العراقي تألقه حينما فاز محمد كريم ومحمد جواد على الثنائي النمساوي جون ودانيال بنتيجة 2-صفر.