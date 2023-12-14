الامارات | «الشارقة للمرأة » يحافظ على الصدارة في دوري الطائرة

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شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للمرأة » يحافظ على الصدارة في دوري الطائرة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة صدارته لمجموعته في دوري الكرة الطائرة، بعد فوزه على فريق أبوظبي سبايكرز 3-صفر، خلال المباراة التي جرت على صالة مدرسة الزلاقة بأبوظبي، ضمن المرحلة الأولى من إياب الدور التمهيدي في المسابقة. والفوز هو الرابع على التوالي لفريق الشارقة في مجموعته، التي تضم فرق: (أبوظبي أسبايكرز، وأكاديمية إيبيك، وأكاديمية إي لايت).
وقالت فاطمة العليلي، رئيسة قسم الألعاب الجماعية في نادي الشارقة في تصريح صحافي: النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق دليل على تميّزه وجاهزيته للمنافسة على لقب المسابقة هذا الموسم. وتتبقى لنا مباراتان والفوز بهما يقودنا إلى صدارة مجموعتنا في ختام الدور التمهيدي.
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