الامارات | سباق دبي للسفن الشراعية 60 قدماً ينطلق الأحد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الأحد المقبل، سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً (الجولة الثانية من بطولة دبي)، بمشاركة متوقعة لأكثر من 1500 بحار. ويُعدّ الحدث المرتقب واحداً من ثلاث محطات ستشهدها مراحل بطولة دبي، هذا الموسم بعد الجولة الأولى في شهر أكتوبر الماضي، فيما ستكون المحطة الثانية في البطولة يوم الأحد المقبل، بينما سيكون مسك ختام المراحل مع «كرنفال القفال 33» في أبريل المقبل.



وأعلنت اللجنة المنظمة عن فتح باب التسجيل للمشاركة في السباق الكبير عبر البوابة الإلكترونية للنادي، حيث يستمر التسجيل حتى موعد الإغلاق يوم غدٍ، ليتم بعد ذلك اعتماد قائمة السفن المشاركة في السباق، فيما تراقب اللجنة المنظمة كل التقارير الخاصة بحالة البحر الواردة من المركز الوطني للأرصاد وعدد من المواقع الإلكترونية المتخصصة.