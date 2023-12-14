الامارات | معسكر دولي لـ «مبارزة الإمارات» في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم اتحاد الإمارات للمبارزة، خلال الفترة من 15 إلى 22 الجاري، معسكراً دولياً في دبي، بمشاركة نخبة من لاعبي ومدربي العالم في جميع الأسلحة ولمختلف الفئات العمرية.

ويشارك في المعسكر الذي يقام في صالة «المزهر» الرياضية بدبي، 52 لاعباً ولاعبة من دول عدة من حول العالم، إضافة إلى مجموعة من المدربين الإيطاليين أصحاب الخبرة، من بينهم مدرب خاص للياقة البدنية في المبارزة، وبحضور مدربي المنتخب الوطني.

وأوضح المدير التنفيذي للاتحاد، علي المرزوقي، أن «تنظيم مثل هذا المعسكر يهدف إلى إكساب لاعبي المنتخبات الوطنية خبرات جديدة، من خلال الاحتكاك مع لاعبين مصنفين دولياً». وقال: «تُعدّ هذه المرة الأولى التي نستضيف فيها معسكراً من نوعية (الميغا كامب) متعدد اللاعبين والمدربين من جنسيات مختلفة، من بينهم لاعب إيطالي مصنف تاسعاً على العالم في سلاح السابر».

وأضاف: «نهدف من إقامة هذا المعسكر إلى إكساب لاعبينا، خصوصاً في المراحل العمرية تحت 17 و20 عاماً، الخبرة قبل المشاركة في البطولات المقبلة لهذه الفئة العمرية، حيث يشهد شهر يناير استضافة الإمارات بطولة (السيركل الآسيوي)، وكذلك المشاركة في بطولتين هما: كأس العالم لسلاح (السابر) بالمجر تحت 20 عاماً، وبطولة الجائزة الكبرى في قطر لسلاح (الآيبيه)».