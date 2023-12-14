فيتوريا يدرس إعادة طارق حامد لمنتخب مصر رغم اعتزاله دوليا

ياسر رشاد - القاهرة - يدرس البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم إعادة طارق حامد لصفوف الفراعنة، رغم اعتزاله دوليا خلال الفترة المقبلة نظرًا للحاجة إلى خدماته.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "هناك امكانية لضم طارق حامد لصفوف منتخب مصر خلال الفترة المقبلة بعد اصابة النني وامكانية غيابه عن امم افريقيا".

وأضاف: "هناك حالة (جفاء وخصام) بين شيكابالا وأحمد فتوح في الزمالك منذ واقعة مغادرة الأخير لمعسكر لقاء الزمالك ضد زد، والخصام ليس له معنى بين اللاعبين الكبار والعلاقات الانسانية تختلف عن الملعب تماما".

وأكمل: "سعيد بمفاجأة ضم محمود الونش لقائمة الزمالك ضد المصري في لقاء الفريقين اليوم الخميس، وهو من اللاعبين المميزين، ونتمنى ظهوره بمستوى طيب مع الزمالك بشرط عدم الاستعجال في الدفع به".

وأشار إلى أن عبدالله جمعة لم يصبح لديه أي حجة لتقديم مستوى جيد مع الزمالك، كما أنه يجب حسم ملف تجديد عقد يوسف أوباما والإسراع في حسم الملف بدلا من الانتظار حتى قرب نهاية العقد ومن ثم تلقيه عروضا آخرى قد تجعله يرحل عن النادي.