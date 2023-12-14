الشباب السعودي متمسك بضم زيزو والعرض يصل إلى ١٠ مليون دولار

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عبد الأعلى سكير الناقد الرياضي السعودي أن نادي الشباب السعودي مازال متمسك بالتعاقد مع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير المقبل.

وقال سكير في تصريحات تليفزيونية: " نادي الشباب السعودي يرغب في ضم أحمد سيد زيزو من نادي الزمالك في يناير المقبل وليس نهاية الموسم الجاري والعرض المالي لنادي الزمالك قد يصل إلى ١٠ مليون دولار لإنهاء الصفقة في الميركاتو الشتوي".

زيزو الخيار الأول لنادي الشباب السعودي

وأضاف:"زيزو يعد الخيار الأول لإدارة نادي الشباب السعودي في يناير المقبل على الرغم من تغيير إدارة النادي السعودي مؤخراً ".