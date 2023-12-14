حكم موريتاني يقود مباراة فيوتشر واتحاد العاصمة بالكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي فريق مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية.

ويستضيف مودرن فيوتشر فريق إتحاد العاصمة الجزائري، يوم الاربعاء الموافق ٢٠ ديسمبر الجاري، على ملعب ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويدير المباراة تحكيميًا طاقم حكام من موريتانيا بقيادة عبد العزيز بوح حكم ساحة، ويعاونه حمديني ديبا ويوسف محمد مساعدين، وموسى ضيو حكم رابع، ويراقب المباراة عمر عبد السيد من ليبيا.