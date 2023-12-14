المتأهلون إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

اكتمل عقد المتأهلين إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، مساء الأربعاء، بعد انتهاء منافسات دوري المجموعات.

وأسدل الستار على منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، مساء الأربعاء الموافق 13 ديسمبر الجاري، بعد نهاية مباريات الجولة السادسة.

ومن المقرر أن يتم إجراء قرعة دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر 2023 الجاري، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثانية بتوقيت مكة المكرمة.

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وشهدت مباريات دور المجموعات لدوري الأبطال منافسات قوية، خاصة في المجموعة السادسة النارية، التي كانت تضم بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان، ميلان، ونيوكاسل يونايتد.

المتأهلون إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024

1- بايرن ميونخ

2- كوبنهاجن.

3- آسنال.

4- أيندهوفن.

5- ريال مدريد.

6- نابولي .

7- ريال سوسيداد

8- إنتر ميلان.

9- أتليتكو مدريد.

10- لاتسيو.

11- بوروسيا دورتموند.

12- باريس سان جيرمان

13- مانشستر سيتي.

14- لايبزيج.

15- برشلونة.

16-بورتو.