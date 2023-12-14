النصر الليبي يتعاقد مع مدرب الزمالك السابق

أعلن فريق السلة بنادي النصر الليبي تعاقده مع أحمد مرعي المدير الفني السابق لنادي الزمالك لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب قد أعلنت تويجه الشكر إلى أحمد مرعي المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالنادي وجهازه المعاون، في الأسبوع الماضي.

وجاء قرار إدارة الزمالك بسبب توديع الفريق لبطولة دوري المرتبط وخسارة السوبر المصري أمام غريمة التقليدي النادي الاهلي.

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وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك، إقامة حفل تكريم لـ أحمد مرعي وجهازه المعاون، تقديرًا لجهودهم مع الفريق طوال الفترة الماضية، وللتأكيد على أن علاقة النادي بأبنائه ممتدة ولا تنقطع وسيظل الباب مفتوح أمامهم في أي وقت.

ومن المقرر ان يقود أحمد مرعي تدريب فريق السلة بنادي النصر الليبي حتى نهاية الموسم الجاري من الدوري.