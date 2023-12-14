الترتيب النهائي لمجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024

يستعرض لكم موقع “كورة 365” الترتيب النهائي لمجموعات دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، بعد إسدال الستار على منافسات الدور واكتمال عقد المتأهلين.

وأسدل الستار على منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، مساء الأربعاء الموافق 13 ديسمبر الجاري، بعد نهاية مباريات الجولة السادسة.

ومن المقرر أن يتم إجراء قرعة دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر 2023 الجاري، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثانية بتوقيت مكة المكرمة.

أقرأ أيضًا.. المتأهلون إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا النهائي لموسم 2023-2024

المجموعة الأولى

1- بايرن ميونخ: 18 نقطة

2- كوبنهاجن: 8.

3- جالطة سراي: 5

4- مانشستر يونايتد: 4

المجموعة الثانية

1- آرسنال: 13

2- أيندهوفن: 9

3- لانس: 8

4- إشبيلية: نقطتين

المجموعة الثالثة

1- ريال مدريد: 18

2- نابولي: 10.

3- براجا: 4

4- يونيون برلين: نقطتين

المجموعة الرابعة

1- ريال سوسييداد: 12

2- إنتر ميلان: 12

3- بنفيكا: 4

4- ريد بول سالزبورج: 4.

المجموعة الخامسة

1- أتلتيكو مدريد: 14.

2- لاتسيو: 10

3- فيينورد: 6

4- سيلتك: 4.

المجموعة السادسة

1- بوروسيا دورتموند: 11

2- باريس سان جيرمان: 8

3- ميلان: 8

4- نيوكاسل يونايتد: 5

المجموعة السابعة

1- مانشستر سيتي: 18

2- لايبزيج: 12

3- يونج بويز: 4

4- النجم الأحمر: نقطة واحدة

المجموعة الثامنة

1- برشلونة: 12 .

2- بورتو: 12.

3- شاختار: 9

4- انتويرب: 3.