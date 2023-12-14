تعليق تشافي بعد الخسارة من أنتويرب في دوري أبطال أوروبا

علق تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة على الخسارة المفاجئة لفريقه اليوم أمام رويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا.

وانهى برشلونة مشوارة في مجموعات دوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام أنتويرب بنتيحة 2-3، ضمن منافسات الجولة السادسة.

وعلى الرغم من الخسارة فقد ضمن برشلونة تأهلهة إلى دور الـ16 من دوري الأبطال كمتصدر للمجموعة رفقة بورتو البرتغالي الوصيف.

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وقال تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة “آس” الإسبانية: “لا أشعر بالراحة فنحن نمر بسلسة من النتائج السلبية”.

وتابع: “نعلم أننا في صدارة المجموعة من دوري أبطال أوروبا، ولكننا لسنا في حال جيد ويجب علينا التحسن”.

واضاف: “الأمور تكون صعبة على الجميع في دوري أبطال أوروبا، وفزنا على أقرب منافسينا بورتو على أرضه وما يهم الان أننا في الدور الثاني”.

وعلق على تراجع مستوى أوريول روميو، قائلاً: “يحتاج اللاعب إلى الثقة، بدأ الموسم بشكل جيد للغاية، ويتمتع بمستوى مرتفع”.