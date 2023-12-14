موعد قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024 بعد انتهاء مبارياات الجولة السادسة والأخيرة من البطولة.

أقيمت اليوم اخر مواجهات الجولة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا لتحديد الفرق الـ16 المتأهلة إلى دور ثمن النهائي.

وشهدت مباريات اليوم العديد من المواجهات النارية، كان أبرزها مباراتي المجموعة السادسة بين كل من باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند، وميلان ونيوكاسل لتحديد الفرق المتأهلة.

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موعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” اقامة قرعة دور الـ16 من دوري الأبطال يوم الإثنين المقبل الموافق 18 ديسمبر الجاري.

وتنطلق مراسم القرعة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثانية بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويمكن متابعة مراسم القرعة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية او عبر الحساب الرسمي للاتحاد الأوروبي

ويتم سحب القرعة بحيث تلتقي فرق التصنيف الأول مع التصنيف الثاني ولكن لا يمكن أن يلتقي فريقين من نفس البلد أو نفس المجموعة.