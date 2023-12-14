الوداد المغربي يقرر إقالة عادل رمزي ويستقر على بديله

قرر نادي الوداد المغربي إقالة المدير الفني خعادل رمزي من تدريب الفريق وتعيين التونسي فوزي البنزرتي بدلاً منه.

وجاء قرار الوداد بإقالة المدرب الشاب عادل رمزي وتعيين مدير فني ذو خبرة بدلاً منه في أسرع وقت لقيادة الفريق في الفترة القادمة وتجنب وداع دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تكون المباراة الأولي للمدرب التونسي فوزي البنزرتي مع الوداد أمام نظيرة سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وبحتل الوداد المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته بـ دوري أبطال أفريقيا برصيد 3 نقاط بعد فوزه في لقاء وحيد وخسارة مباراتين.

فيما يعتلي أسيك ميموزا صدارة المجموعة بـ 7 نقاط، ويليه جوانينج جالاكسي بـ 4 نقاط، ويتذيل سيمبا المجموعة بنقطتين.