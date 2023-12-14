معادلًا إنجاز ليفربول.. مانشستر سيتي يحقق 4 أرقام قياسية تاريخية أوروبيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:



حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أرقاماً قياسية جديدة له في دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على النجم الأحمر بنتيجة 3/2.

واستطاع فريق مانشستر سيتي في غياب هالاند الفوز بثلاثة أهداف دون رد ضد النجم الأحمر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وصل فريق مانشستر سيتي العلامة الكاملة في دور المجموعات واحتل المركز الأول في ترتيب المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا برصيد 18 نقطة.

أرقام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا:



لعب مانشستر سيتي 20 مباراة متتالية بدون هزيمة في دوري أبطال أوروبا.

أصبح مانشستر سيتي أول فريق يحقق 8 انتصارات مُتتالية في دوري أبطال أوروبا.

أنهى السيتي دور المجموعات بتحقيق 18 نقطة في دور المجموعات، متساويًا مع إنجاز ليفربول في موسم 2021/2022.

أصبح مان سيتي ثاني فريق هذا العام يحقق العلامة الكاملة هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد.