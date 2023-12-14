بعد انتهاء الجولة الأخيرة.. المتأهلين لدور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

انتهت مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، مساء الأربعاء، حيث لعبت جميع الفرق المشاركة مباريات الجولة السادسة والأخيرة.

وتأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا 4 فرق من إسباني، 3 من إيطاليا و 3 من المانيا، فريقين من انجلترا، وفريق من البرتغال وفرنسا وهولندا والنرويج.

صاحب المركز الأولى والثاني يلعبون في دور الـ16 في دوري الأبطال، بينما يتأهل أصحاب المركز الثالث لخوض مباريات ملحق الدوري الأوروبي، والأخير يغادر البطولة.

ترتيب دوري أبطال أوروبا 2024 بعد انتهاء دور المجموعات

المجموعة الأولى

بايرن ميونخ، 16 نقطة، تأهل لدور الـ16.

كوبنهاجن، 8 نقاط، تأهل لدور الـ16.

جالطة سراي، 5 نقاط، يشارك في الدوري الأوربي.

مانشستر يونايتد، 4 نقاط.

المجموعة الثانية

آرسنال، 13 نقطة، تأهل لدور الـ16.

آيندهوفن، 9 نقاط، تأهل لدور الـ16.

لانس، 8 نقاط، يشارك في الدوري الأوروبي.

إشبيلية، نقطتين.

المجموعة الثالثة

ريال مدريد، 18 نقطة، تأهل لدور الـ16.

نابولي، 10 نقاط، تأهل لدور الـ16.

سبورتينج براجا، 4 نقاط، يشارك في الدوري الأوروبي.

يونيون برلين، نقطتين.

المجموعة الرابعة

ريال سوسيداد، 12 نقطة، تأهل لدور الـ16.

إنتر ميلان، 12 نقطة، تأهل لدور الـ16.

بنفيكا، 4 نقاط، يشارك في الدوري الأوروبي.

ريد بول سالزبورج، 4 نقاط.

المجموعة الخامسة

أتلتيكو مدريد، 14 نقطة، تأهل لدور الـ16.

لاتسيو، 10 نقاط، تأهل لدور الـ16.

فينورد، 6 نقاط، يشارك في الدوري الأوروبي.

سيلتيك، 41 نقاط.

المجموعة السادسة

بوروسيا دورتموند، 11 نقطة، تأهل لدور الـ16.

باريس سان جيرمان، 8 نقاط، تأهل لدور الـ16.

ميلان، 8 نقاط، يشارك في الدوري الأوروبي.

نيوكاسل، 5 نقاط.

المجموعة السابعة

مانشستر سيتي، 18 نقطة، تأهل لدور الـ16.

لايبزيج، 12 نقطة، تأهل لدور الـ16.

يونج بويز، 4 نقاط، يشارك في الدوري الأوروبي.

النجم الأحمر، نقطة واحدة.

المجموعة الثامنة

برشلونة، 12 نقطة، تأهل لدور الـ16.

بورتو، 12 نقطة، تأهل لدور الـ16.

شاختار دونيستك، 9 نقاط، يشارك في الدوري الأوروبي.

رويال أنتويرب، 3 نقاط.