موعد مباراة ليفربول أمام جيلواز في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

أجرى المدرب الألماني يورجن كلوب، تغييرات عديدة في قائمة الريدز، قبل مواجهة اليوم والسلة أمام نظيره سانت جيلواز البلجيكي، في بطولة الدوري الأوروبي.

ويحل ليفربول ضيفًا على نظيره سانت جيلواز البلجيكي، في بطولة الدوري الأوروبي، على ملعب "لوتو بارك"، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الأوروبي، موسم 2023/24.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الأول برصيد 12 نقطة وحسم تأهله للدور الثاني، بينما يحتل سانت جيلواز المركز الثالث برصيد 5 نقاط ويسعى للفوز من أجل التأهل رفقة الريدز.

غيابات ليفربول عن مباراة سانت يجلواز البلجيكي

يفتقد ليفربول خدمات كلًا من: (جويل ماتيب وديوجو جوتا للإصابة)، محمد صلاح للراحة.

موعد مباراة ليفربول و سانت جيلواز البلجيكي:

تقام مباراة ليفربول ضد سانت جيلواز في الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، والمذاعة على قنوات beIN Sports HD 1، بتعليق جواد بده.