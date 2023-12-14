شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري: الأهلي سيقدم مباراة كبيرة أمام اتحاد جدة والانتقادات طبيعية لتراجع الأداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام البدري، مدرب الزوراء العراقي، أن الأهلي قادر على تحقيق الفوز على اتحاد جدة في كأس العالم للأندية والمباراة ستكون من أفضل المباريات في كأس العالم نظرا لجماهيرية الفريقين.

وقال حسام البدري في مداخلة مع إبراهيم عبد الجواد في برنامج "الهدف" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "مباراة الأهلي واتحاد جدة ستكون من أميز المباريات التي سيخوضها الأهلي في كأس العالم للأندية، خاصة لما يمتلكها الناديان من جماهيرية كبيرة ستمنح المباراة سخونة أكبر، فهي قمة عربية جماهيرية على أعلى مستوى".

وأضاف: "الانتقادات يتم توجيهات للأهلي مع أول تعادل أو خسارة من قبل الجماهير الذي ترغب دائما في رؤية الفريق فائزا، ولكن الجهاز الفنى مظلوم لأن الفريق كان مضغوط نظرا لكثرة المباريات فبالتالي لازم يعمل روتيشن لكي يحافظ على اللاعبين لذلك اهتز الأداء".

وتابع: "واثق في تقديم الأهلي مباراة كبيرة أمام اتحاد جدة وتحقيق الفوز، والأهلي دائما يستطيع اللعب في كأس العالم لأنه أكثر خبرة".

وعن أفضل ألقابه، قال: "دوري أبطال أفريقيا 2012 من أفضل البطولات التي حققها الأهلى في تاريخه، وأنا باعتبارها أهم مباراة في مشواري التدريبي".

وأضاف: "أتمنى أن أعود مدربا للنادي الأهلي لأنه له فضل كبير عليا وجماهيره لها فضل كبير وكانت سببا في اسم البدري وإنجازاتي، وبكل تأكيد أحب أن أعود لتدريبه".