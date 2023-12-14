شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب اتحاد جدة السابق: مواجهة الأهلي ستكون نارية وأتيت لمصر بحثا عن صلاح جديد والان مع تفاصيل الخبر
وقال بابلو كابوس في مداخلة مع إبراهيم عبد الجواد في برنامج "الهدف" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "مباراة الأهلي واتحاد جدة ستكون مواجهة رائعة، الأهلي لديه الطابع الأفريقي والعربي، والاتحاد يمتلك مجموعة لاعبين عالميين، فاعتقد أنها ستكون مواجهة نارية".
وعن محمد صلاح قال: "محمد صلاح نجم نجوم الكرة في الوقت الحالي ومن وجهة نظري أن يظل في أوروبا ويواصل تحطيم الأرقام، انتقاله إلى الدورى السعودي سيكون إضافة كبيرة للدورى هناك".
وأوضح: "تواجدت في القاهرة لاكتشاف محمد صلاح جديد بدعوة من إحدى الشركات، ولفينا مصر كلها ووجدنا العديد من المواهب وسيتم تقديمهم للأندية الأوروبية والعربية في الفترة المقبلة".
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