شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم حكام مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائرى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مسئولى فريق مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة اتحاد العاصمة الجزائرى بالكونفدرالية.

ويستضيف مودرن فيوتشر فريق اتحاد العاصمة الجزائرى، يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر الحالى، على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويدير المباراة تحكيميًا طاقم حكام من موريتانيا بقيادة عبد العزيز بوح حكم ساحة، ويعاونه حمدينى ديبا ويوسف محمد مساعدين، وموسى ضيو حكم رابع، ويراقب المباراة عمر عبد السيد من ليبيا.

واستقر فريق مودرن فيوتشر، بقيادة البرتغالي فورموسينيو، فى المركز الثاني بمجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق، الأحد الماضى، أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد 5 جويلية بالجزائر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ـ اتحاد العاصمة الجزائري: 9 نقاط

ـ مودرن فيوتشر: 6 نقاط

ـ الهلال الليبي: 3 نقاط

ـ سوبر سبورت: 0 نقاط