شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يدخل معسكرا مغلقا الليلة استعداداً لمواجهة المقاولون العرب بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى تدريباته اليوم الخميس، استعداداً لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها السادسة مساء غد الجمعة، على استاد جهاز الرياضة فى إطار منافسات الجولة التاسعة من دورى Nile.

ويخوض الطلائع مرانه الأخير ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة المباراة التى تدخل معسكراً مغلقاً الليلة.

أثبتت الأشعة التى خضع لها كريم طارق لاعب طلائع الجيش إصابته بمزق فى العضلة الضامة، حيث يغيب عن الملاعب قرابة الثلاثة أسابيع.

وتعرض كريم طارق للإصابة خلال مباراة بلدية المحلة التى أقيمت على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة دورى nile التى فاز بها الطلائع بهدفين دون رد ليتأكد غياب اللاعب عن المباريات المقبلة لفريقه.

يواصل محمد حمدى زكى، لاعب طلائع الجيش، الغياب عن فريقه فى مباراة المقاولون العرب المقبلة بالدورى بسبب استمرار تنفيذه برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بمزق فى العضلة الأمامية والذى يبعده عن مباريات الطلائع الفترة الأخيرة.

يستعيد فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى جهود لاعبه مصطفى الخواجة فى مباراة المقاولون العرب بعد تعافيه من جراحة البطن التى أجراها فى الفترة الاخيرة وأبعدته عن مباريات الفريق

ونفذ اللاعب برنامج تأهيلى تحت اشراف محمد الاسيوطى طبيب الطلائع وعاد اللاعب للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق.

وحقق طلائع الجيش الفوز على نظيره بلدية المحلة بهدفين نظيفين، حيث افتتح التسجيل لطلائع الجيش كريم طارق فى الدقيقة 22 قبل أن يضيف محمد فتح الله الهدف الثانى فى الدقيقة 27 من عمر المباراة.

وعكف عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش على دراسة مباريات المقاولون العرب الاخيرة بالدورى للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف ذئاب الجبل بحثاً عن مواصلة الانتصارات بالمسابقة المحلية.

ويحتل الطلائع المركزالثالث فى جدول ترتيب الدورى برصيد 14 نقطة بعدما لعب 8 مباريات حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 6.

وافتتح الطلائع مشواره بالدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلى فى عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق ثم فاز على بلدية المحلة بهدفين دون رد فى الجولة الماضية للمسابقة.