شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات قوية فى افتتاح الجولة التاسعة لمسابقة الدورى المصرى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الخميس مباريات الأسبوع التاسع لمسابقة دورى nile ويغيب الأهلى عن الظهور فى هذه الجولة بسبب انشغاله بخوض منافسات كأس العالم للأندية المقامة حالياً فى السعودية. مواعيد مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدورى

مواعيد مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدورى الخميس 14 ديسمبر 2023 البنك الأهلى × الجونة - 4 عصرا مودرن فيوتشر × سيراميكا - 4 عصرا بيراميدز × بلدية المحلة - 7 مساء المصرى × الزمالك - 7 مساء الجمعة 15 ديسمبر 2023 الداخلية × سموحة - 4 مساء طلائع الجيش × المقاولون العرب - 6 مساء فاركو × زد - 6 مساء السبت 16 ديسمبر 2023 إنبى × الإسماعيلى - 7 مساء القناة الناقلة لمباريات الدورى المصري وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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