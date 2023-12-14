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4 مباريات قوية فى افتتاح الجولة التاسعة لمسابقة الدورى المصرى اليوم

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القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الخميس مباريات الأسبوع التاسع لمسابقة دورى nile ويغيب الأهلى عن الظهور فى هذه الجولة بسبب انشغاله بخوض منافسات كأس العالم للأندية المقامة حالياً فى .

مواعيد مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدورى
 

الخميس 14 ديسمبر 2023

البنك الأهلى × الجونة - 4 عصرا

مودرن فيوتشر × سيراميكا - 4 عصرا

بيراميدز × بلدية المحلة - 7 مساء

المصرى × الزمالك - 7 مساء

الجمعة 15 ديسمبر 2023

الداخلية × سموحة - 4 مساء

طلائع الجيش × المقاولون العرب - 6 مساء

فاركو × زد - 6 مساء

السبت 16 ديسمبر 2023

إنبى × الإسماعيلى - 7 مساء

القناة الناقلة لمباريات الدورى المصري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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