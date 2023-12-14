الامارات | مباريات اليـوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الأوروبي
روما - شيريف تيراسبول 21:45
سانت جيلواز - ليفربول 21:45
لاسك لينز - تولوز 21:45
باير ليفركوزن - مولده 21:45
رين - فياريال 21:45
سلافيا براغ - سيرفيت 21:45
الدوري السعودي
الأخدود - الطائي 19:00
أبها - الحزم 19:00
الفيحاء - الأهلي 22:00
مودرن فيوتشر - سيراميكا 18:00
المصري - الزمالك 21:00
بيراميدز - بلدية المحلة 21:00
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