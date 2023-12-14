اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الأوروبي

روما - شيريف تيراسبول 21:45

سانت جيلواز - 21:45

لاسك لينز - تولوز 21:45

باير ليفركوزن - مولده 21:45

رين - فياريال 21:45

سلافيا براغ - سيرفيت 21:45

الدوري السعودي

الأخدود - الطائي 19:00

أبها - الحزم 19:00

الفيحاء - الأهلي 22:00

مودرن فيوتشر - سيراميكا 18:00

المصري - الزمالك 21:00

بيراميدز - بلدية المحلة 21:00

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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