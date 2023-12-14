الامارات | «سانتوس البرازيلي» مدعو لخوض بطولة في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وسائل إعلام برازيلية أن نادي سانتوس تلقى دعوة لخوض بطولة ودية في دبي، خلال يناير المقبل. وأوضحت: «تدرس إدارة النادي المقابل المادي الذي ستحصل عليه نظير خوض البطولة، إلى جانب الاستفادة منها في تجهيز الفريق للموسم الجديد». وأشارت إلى أن النادي البرازيلي ستكون لديه فرصة جيدة للاستعداد للموسم الحزين الذي ينتظره في العام المقبل، بعدما هبط إلى دوري الدرجة الثانية للمرة الأولى في تاريخه.



وأوضحت أن إدارة سانتوس كانت تدرس أن يخوض فريق الرديف البطولة الودية، ولكن ارتباط الفريق بمنافسات كأس ساوباولو جونيور، قد تجبر النادي على إرسال الفريق الأول، والاستفادة في الوقت نفسه بفترة إعداد جيدة قبل خوض الموسم الكارثي غير المسبوق في تاريخ النادي. ولفتت إلى أن النادي البرازيلي قرر إلغاء قميص الأسطورة الراحل بيليه (رقم 10) عقب هبوط الفريق إلى الدرجة الثانية البرازيلي.

ونقلت الصحيفة تصريحات لرئيس النادي مارسيلو تيكسيرا، اعترف خلالها أنه لن يتم السماح لأي لاعب بارتداء القميص 10 طوال فترة اللعب في الدرجة الثانية.



وشدد على أن الفريق سيعود سريعاً إلى وضعه الطبيعي.