أحمد الطيب يكشف سبب فشل إمام عاشور مع الاهلي

كشف المعلق الرياضي أحمد الطيب عن سبب فشل إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي مع المارد الأحمر.

وكان الاهلي قد تعاقد مع إمام عاشور في الميركاتو الصيفي الماضي قادماً من ميتلاند الدنماركي.

ولم يظهر إمام عاشور بالمستوى المطلوب منه مع المارد الأحمر منذ انضمامه إلى الفريق.

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وقال أحمد الطيب في تصريحات عبر برنامج “كلام في الكورة”: ” “الشخصية سبب عدم ظهور إمام عاشور بمستوى مميز مع الاهلي حتى الآن كما كان مع الزمالك”.

وتابع: “عاشور متأثر بسبب رحيله عن الزمالك كما نه لم يتأقلم مع الفريق حتى الآن”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة نارية أمام نظيرة الاتحاد السعودي ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

ويلتقي الاهلي مع اتحاد جدة غداً الجمعة الموافق 15 ديسمبر في إطار مواجهات ربع نهائي مونديال الأندية.