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يامال يحقق رقماً قياسياً مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا

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لامين يامال- برشلونة

لامين يامال-

حقق لامين يامال لاعب برشلونة الإسباني رقماً تاريخياً في بعد مشاركته اليوم أمام رويال أنتويرب.

التقى برشلونة مع رويال أنتويرب اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لشبكة “سكواوكا” المتخصصة في الإحصائيات فإن يامال أصبح أصغر لاعب يصنع هدف في تاريخ دوري أبطال أوروبا يصنع بعمر 16 سنة و153 يوم.

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وكان يامال قد صنع هدف برشلونة الأول والذي احرزه فيران توريس في الدقيقة 35 من عمر المباراة.

والجدير بالذكر أن برشلونة انهى مشوارة في دور المجموعات بالخسارة من رويال أنتويرب بنتيجة 2-3.

وعلى الرغم من الخسارة فإن البرسا حسم التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد تصدره لترتيب مجموعته برصيد 12 نقطة رفقة بورتو الوصيف بنفس عدد النقاط.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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