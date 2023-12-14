خايف عليه.. أحمد الطيب يحذر الاهلي من رباعي الاتحاد السعودي

حذر المعلق الرياضي أحمد الطيب النادي الاهلي من رباعي الاتحاد السعودي قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في كأس العالم للأندية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة نظيرة اتحاد جدة ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقين غداً الجمعة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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وقال الطيب فى تصريحات عبر برنامج “كلام في الكورة”: “ننتظر الاهلي الحقيقى فى السعودية بمواجهة بنزيما وكانتي وفابينيو ورومارينيو وبقيادة نجمنا المصرى أحمد حجازى”.

وتابع: “هجوم نادي الاتحاد ناري وأخشي على الاهلي من كريم بنزيما وسرعات زكريا هوساوي وإمكانيات رومارينهو إلى جانب تقدم كانتي وتسديداته على المرمى”.

ونجح الاتحاد في التأهل إلى دور ربع نهائي كأس العالم للأندية بعد فوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي في المباراة الافتتاحية بثلاثية دون رد.