بسبب حسني مبارك.. مشجع الاتحاد يثير السخرية قبل لقاء الاهلي

آثار أحد مشجعي فريق مشجع الاتحاد السعودي سخرية جماهير الاهلي قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يلتقي الاتحاد مع الاهلي يوم الجمعة المقبل الموافق 15 ديسمبر ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لأحد مشجعي الاتحاد السعودي وهو عن مواجهة الاهلي، مؤكداً أن العميد سبق وواجه الاهلي وهو يضم نجوم كبار مثل “حسني مبارك”.

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آثار ذكر الرئيس الراحل حسني مبارك كأحد لاعب الاهلي سخرية جماهير المارد الأحمر عبر مواقع التواصل.

تنطلق مباراة الاهلي ضد اتحاد جدة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب الملك عبدالله بالمدينة الرياضية (الجوهرة المشعة).

وكان الاتحاد قد استهل مشوارة في مونديال الأندية بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية دون رد.