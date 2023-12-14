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بسبب حسني مبارك.. مشجع الاتحاد يثير السخرية قبل لقاء الاهلي

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الاتحاد السعودي - كأس العالم للأندية

الاتحاد السعودي - كأس العالم للأندية

آثار أحد مشجعي فريق مشجع الاتحاد السعودي سخرية جماهير الاهلي قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يلتقي الاتحاد مع الاهلي يوم الجمعة المقبل الموافق 15 ديسمبر ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لأحد مشجعي الاتحاد السعودي وهو عن مواجهة الاهلي، مؤكداً أن العميد سبق وواجه الاهلي وهو يضم نجوم كبار مثل “حسني مبارك”.

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آثار ذكر الرئيس الراحل حسني مبارك كأحد لاعب الاهلي سخرية جماهير المارد الأحمر عبر مواقع التواصل.

تنطلق مباراة الاهلي ضد اتحاد جدة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة العربية على ملعب الملك عبدالله بالمدينة (الجوهرة المشعة).

وكان الاتحاد قد استهل مشوارة في مونديال الأندية بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية دون رد.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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