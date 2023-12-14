أبرزها الزمالك ضد المصري.. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

يستعد عشاق كرة القدم اليوم الخميس، لمتابع أكثر من مباراة قوية ومرتقبة في الدوريات المحلية والعالمية والأوروبية، أبرزها في الدوري الأوروبي، والدوري الأوروبي، والدوري المصري.

وتقام العديد من المباريات المهمة والقوية في دوري روشن السعودي، أبرزها مواجهة أهلي جدة والفيحاء، و أبردين وآينتراخت فرانكفورت في دوري المؤتمر الأوروبي، والزمالك والمصري في الدوري الممتاز.

وإليكم جدول مباريات اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة:

مباريات الدوري السعودي الجولة 17

أبها – الحزم - 17:00 بتوقيت القاهرة - SSC 1,5 HD - SSC 1 SD.

الأخدود – الطائي، 17:00 بتوقيت القاهرة - SSC Extra 1 HD - SSC Extra 1 SD.

الفيحاء – الأهلي السعودي، 21:00 بتوقيت القاهرة - SSC SPORT 1 HD - SSC SPORT 5 HD- SSC SPORT 1 SD.

الدوري الأوروبي - الجولة 6

أونيون سانت جيلواز – ليفربول، 19:45 بتوقيت القاهرة - beIN Sports HD 1.

روما – شيريف - 19:45 مصر بتوقيت القاهرة - beIN Sports HD 2.

رين – فياريال - 19:45 بتوقيت القاهرة - beIN Sports HD 3.

بايرن ليفركوزن – مولده، 19:45 بتوقيت القاهرة - beIN Sports HD 5.

وست هام – فرايبورج - 22:00 بتوقيت القاهرة - beIN Sports HD 1 .

برايتون – مارسيليا - 22:00 بتوقيت القاهرة beIN Sports HD 2.

ريال بيتيس – رينجرز -22:00 بتوقيت القاهرة- beIN Sports HD 3.

أياكس - أيك أثينا، 22:00 بتوقيت القاهرة- beIN Sports HD 4.

دوري المؤتمر الأوروبي - الجولة 6

زرينيسكي موستار - أستون فيلا، 17:30 بتوقيت القاهرة - beIN Sports HD 6

أبردين - آينتراخت فرانكفورت، 19:45 بتوقيت القاهرة - beIN Sports HD 8.

فرينكفاروزي – فيورنتينا ، 19:45 بتوقيت القاهرة - beIN Sports Xtra 1.

فنربخشة - سلوفان براتيسلافا، 19:45 بتوقيت القاهرة - beIN Sports Extra 2.

لوجانو – بشكتاش، 22:00 بتوقيت القاهرة - beIN Sports Extra 2.

الدوري المصري - الجولة 9

البنك الأهلي – الجونة، 16:00 بتوقيت القاهرة - OnTime Sports HD 1.

فيوتشر – سيراميكا، 16:00 ، بتوقيت القاهرة - OnTime Sports HD 2.

المصري – الزمالك، بتوقيت القاهرة - OnTime Sports HD 1.

بيراميدز - بلدية المحلة، 19:00 بتوقيت القاهرة - OnTime Sports HD 2.