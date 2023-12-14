شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب دورى المحترفين قبل مباريات الجولة الثانية عشرة.. بتروجت متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر فريق بتروجت بقيادة سيد عيد، ترتيب جدول دورى المحترفين برصيد 23 نقطة، متفوقا على الثلاثى حرس الحدود ولافيينا وغزل المحلة أصاحب المراكز الثانى والثالث والرابع برصيد 21 نقطة، بعد مرور 11 جولة من المسابقة. جدول ترتيب دورى المحترفين قبل مباريات الجولة الثانية عشرة..

جدول ترتيب دورى المحترفين قبل مباريات الجولة الثانية عشرة.. 1 بتروجت 23 نقطة 2 حرس الحدود 21 نقطة 3 لافيينا 21 نقطة 4 غزل المحلة 21 نقطة 5 وادى دجلة 20 نقطة 6 بترول أسيوط 19 نقطة 7 السكة الحديد 15 نقطة 8 أبو قير للأسمدة 15 نقطة 9 طنطا 15 نقطة 10 راية 15 نقطة 11 الاتصالات 14 نقطة 12 القناة 13 نقطة 13 أسوان 13 نقطة 14 بروكسى 13 نقطة 15 مكادى 12 نقطة 16 دكرنس 12 نقطة 17 النجوم 9 نقاط 18 مصر المقاصة 6 نقاط 19 جمهورية شبين 5 نقاط 20 النصر للتعدين 4 نقاط موعد مباريات الجولة الثانية عشرة من دورى المحترفين

الخميس 14 ديسمبر

موعد مباريات الجولة الثانية عشرة من دورى المحترفينالخميس 14 ديسمبر النصر للتعدين مع دكرنس "استاد النصر" بترول أسيوط مع القناة "استاد البترول" راية مع المصرية للاتصالات "استاد حرس الحدود" لافيينا مع أسوان "استاد الأسيوطى" بروكسى مع النجوم "استاد بروكسى" أبو قير للاسمدة مع بتروجت "نادى أبو قير" الجمعة 15 ديسمبر

الجمعة 15 ديسمبر مصر المقاصة مع مكادى "استاج الأسيوطى" طنطا مع غزل المحلة "استاد طنطا" السبت 16 ديسمبر

السبت 16 ديسمبر وادى دجلة مع حرس الحدود "استاد السلام"

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز