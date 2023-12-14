شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه جنوب أفريقيا فى دور الـ16 ببطولة العالم للاسكواش بنيوزيلندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي المنتخب الوطني الأول لرجال الاسكواش، مع نظيره الجنوب أفريقي، في الرابعة فجر اليوم الخميس، بدور الـ16 لبطولة العالم لمنتخبات الرجال، التي تستضيفها نيوزيلندا خلال الفترة بين 11 إلى 17 ديسمبر الجاري.

وحسم المنتخب الوطني تأهله إلى هذا الدور، بعدما حصد العلامة الكاملة في مجموعته بالفوز بنتيجة 3-0، على ماليزيا ثم أيرلندا.

ويضم المنتخب الوطني على فرج المصنف الأول عالميا ولاعب وادي دجلة، ومصطفى عسل المصنف الرابع ولاعب الأهلي، ومازن هشام المصنف السابع ولاعب وادي دجلة، ويوسف سليمان المصنف 12 ولاعب الأهلي.

ويرافق البعثة آمنة الطرابلسى لاعبة منتخب مصر للسيدات سابقاً وعضوة الاتحاد المصرى للإسكواش والمدير الفنى هشام العطار.

وتمتلك مصر، حامل اللقب فى آخر نسختين، 5 ألقاب ببطولة العالم، بالتساوي مع المنتخب الانجليزي، حيث جاءت ألقاب الفراعنة الخمسة أعوام، 1999، 2009، 2011، 2017، وأخيرا 2019.

ويعد المنتخب الأسترالي الأكثر تتويجاً ببطولة العالم برصيد 8 ألقاب، ويأتي في المرتبة الثانية منتخب باكستان برصيد 6 بطولات، وفي المرتبة الثالثة المنتخب الإنجليزي برصيد 5 ألقاب، والمنتخب المصري برصيد 5 ألقاب أيضا، وأخيراً لقبين لبريطانيا العظمى.