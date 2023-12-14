الامارات | الاتحاد يهدد الأهلي بسيناريو 2005 في مونديال الأندية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حجز نادي الاتحاد السعودي المضيف مقعده في ربع نهائي النسخة الـ20 من مونديال الأندية لكرة القدم، وذلك بفوزه الكبير المستحق على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانيا 3-صفر، أول من أمس، في جدة.

وبتحقيقه فوزه الثاني في مشاركته الثانية في البطولة التي تجمع سنوياً أبطال القارات، إضافة إلى بطل دوري البلد المضيف، حجز الاتحاد بطاقته إلى ربع النهائي، حيث يلتقي غداً على الملعب ذاته مع الأهلي المصري بطل إفريقيا، الفريق الوحيد الذي فاز عليه النادي السعودي خلال مشاركته السابقة عام 2005، حين تخطاه في ربع النهائي 1-صفر، قبل الخسارة في دور الأربعة أمام ساو باولو البرازيلي 2-3.

وأنهى فريق المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو لقاء أوكلاند في الشوط الأول فعلياً، بعدما دخل استراحة الشوطين متقدماً بثلاثية البرازيلي رومارينيو (29)، والفرنسيين نغولو كانتي (34) والقائد كريم بنزيمة (40)، الذي دخل التاريخ كأول لاعب يسجل في أربع نسخ مختلفة من البطولة.

ويبحث الاتحاد عن تكرار إنجاز مواطنه الهلال صاحب المفاجأة العام الماضي في المغرب، بوصوله إلى النهائي قبل الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني، لكن المهمة ليست سهلة بتاتاً في بطولة تبدو الأقرب لمانشستر سيتي الإنجليزي الباحث عن تتويجه الخامس هذا الموسم، والذي يبدأ مشواره اعتباراً من نصف النهائي ضد الفائز من مباراة ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف وأوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا.

وحذر غاياردو لاعبيه قبل مواجهة الأهلي، وقال في تصريحات صحافية: «هذا الفوز بداية جيدة لنا في البطولة ترفع معدلات الثقة لدى اللاعبين وجماهير الفريق».

واستدرك «ولكن تنتظرنا مواجهة أصعب أمام الأهلي المصري في بقية المشوار، وعلينا أن نستعد لها بأفضل طريقة ممكنة».

ربع نهائي مونديال الأندية

15 ديسمبر

ليون المكسيكي - أوراوا الياباني 18:30

الاتحاد السعودي - الأهلي المصري 22:00