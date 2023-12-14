شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مودرن فيوتشر يواجه سيراميكا فى دورى nile باستاد السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي مودرن فيوتشر مع سيراميكا في الرابعة من عصر اليوم ،الخميس، بإستاد السلام ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري (دوري nile).

يحتل مودرن فيوتشر الذي يقوده المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقاطة جمعهم من 7 مباريات حيث فاز في 4 مباريات وخسر 3 مباريات ولم يتعادل في أي مباراة وسجل لاعبيه 8 أهداف واستقبلت شباكه 6 أهداف.

أما سيراميكا الذي يتولى تدريبه أيمن الرمادي فيحتل المركز الرابع برصيد 13 نقطة من 8 مباريات حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراة وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 14 هدف واستقبلت شباكه 8 أهداف.