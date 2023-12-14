شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يقود هجوم الزمالك وبن يوسف فى المصرى بالتشكيل المتوقع لمواجهة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في السابعة مساء اليوم الخميس، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ستاد برج العرب بالإسكندرية، لمتابعة اللقاء المثير بين الزمالك والمصري، والذي يقام ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة دوري Nlle، حيث يبحث الفريقان عن الفوز وحصد الثلاث نقاط والتقدم في جدول مسابقة الدوري.

ومن المقرر أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد عواد في حراسة المرمى، و في خط الدفاع محمد عبد الغنى،عمر جابر، حمزة المثلوثي،محمد عبدالشافي، وفيما يخص خط الوسط من المتوقع أن يعتمد على نبيل عماد دونجا، محمد أشرف روقا وإبراهيما نداى، على أن يقود الهجوم سيف الجزيرى، وأحمد مصطفى زيزو بالإضافة إلى شيكابالا.

ويغيب عن الزمالك كل من، محمود علاء،مصطفى شلبى، وحسام عبد المجيد للإصابة، ومحمد حسام بيسو، حاتم سكر، أحمد زكى لأسباب فنية، بينما يستمر غياب الثلاثى أحمد فتوح، محمد صبحى و مصطفى الزنارى.

بينما من المتوقع أن يبدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من: محمود جاد في حراسة المرمى، كريم العراقى - أحمد منصور – باهر المحمدي - عمرو سعداوى ،خط الوسط: محمود حمادة – إيزي إيميكا - محمد الشامى - إلياس الجلاصى - غيلاس قناوى ،الهجوم: فخرالدين يوسف.

يحتل الزمالك المركز العاشر فى جدول مسابقة الدوري برصيد 11 نقطة، بعدما خاض الفريق الأبيض 7 مباريات، فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبو الزمالك 14 هدفاً واستقبلت شباكهم 9 أهداف أخرى.

ويحتل النادي المصري المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري برصيد 12 نقطة، متساويا مع الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر، وخاض المصري 7 مباريات، فاز في 4 مواجهات وخسر 3 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو المصري 9 أهداف واستقبلت شباكهم 13.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم تحت القيادة الفني لمدربه معتمد جمال، باحثاً عن مواصلة الانتصارات والعروض القوية، بعد الفوز الأخير الذي حققه الفريق الأبيض في الدوري على مودرن فيوتشر بثنائية نظيفة، وشدد المدير الفني للزمالك، على أهمية مواصلة الانتصارات والقتال على كل نقطة في البطولة للعودة بالفريق إلى مكانته اللائقة بجدول المسابقة.

على الجانب الآخر، حذر علي ماهر لاعبي المصري من حالة الانتعاشة الكروية التي يعيشها فريق الزمالك في الفترة الأخيرة تحت القيادة الفنية لمعتمد جمال مدرب الفريق الأبيض، خاصة بعدما حقق الزمالك العلامة الكاملة بـ3 انتصارات في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية، بالإضافة إلى فوزه الأخير بالدوري على مودرن فيوتشر بثنائية نظيفة.